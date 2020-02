Simona Ventura contro Sanremo 2020: “Qualcuno non mi ha voluto più” (Di domenica 9 febbraio 2020) Sanremo, boicottata Simona Ventura che conferma: “Qualcuno non mi ha più voluto” Una conferma clamorosa è arrivata nel corso della puntata di oggi della Settimana Ventura: la conduttrice Simona Ventura boicottata da Sanremo. È stata lei stessa a dichiararlo, sostenendo di essere stata invitata come una delle dieci donne co-conduttrici al fianco di Amadeus sul palco del Teatro Ariston, ma alla fine non è stato così: “Qualcuno ha stoppato la mia partecipazione. Ma va bene così”. Simona Ventura l’ha detto chiaramente ad Adriano Aragozzini, ospite alla Settimana Ventura, storico patron della manifestazione della Canzone Italiana dal 1989 al 1991. Simona Ventura non è entrata nel dettaglio della sua mancata partecipazione al Festival di Sanremo targato Amadeus, nè ha dichiarato chi è stato colui o colei che avrebbe posto il veto sul suo nome. Secondo ... lanostratv

