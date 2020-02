Ruggiti dal basso: il Lecce passa a Napoli (2-3). Pandev lancia il Genoa (Di domenica 9 febbraio 2020) La rivolta dal basso. Lecce e Genoa piazzano due vittorie fondamentali nel pomeriggio e accorciano la classifica in zona-pericolo. I salentini passano addirittura al San Paolo 2-3. Doppietta di Lapadula e sigillo finale di Mancosu (Mikik e Callejon per il Napoli, che resta a metà classifica). Al Genoa basta un gol di Pandev al 43′, in una partita con 4 infortunati, per battere il Cagliari. Bresia e Udinese fanno 1-1. L’impresa del Lecce Il Napoli gioca una prima mezzora da ferro e fuoco, Zielinski e Milik non trovano il vantaggio; lo pesca, invece, Lapadula dopo che Ospina respinge corto un tiro di Falco. Il Napoli accusa il colpo, ma continua a spingere: il palo di Insigne annuncia intenzioni bellicose per la ripresa. Visualizza questo post su Instagram AREK!! <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/12.0.0-1/72x72/1f4aa.png" alt=" open.online

