Raffaella Di Caprio | farà risplendere Isabella d’Este?

La stupenda Raffaella Di Caprio prima scelta di Raveggi per il ruolo di Isabella d’Este nella serie TV “La Gioconda”. : La serie TV “La Gioconda” riceve sempre più attenzioni di giorno in giorno Come si dice comunemente, l’America filmicamente parlando ha il suo superbo fascino, soprattutto se riesce tramite le sue potenze di network ad interessarsi concretamente a prodotti inerenti personaggi italiani che hanno coronato e valorizzato la nostra storia e stiamo parlando fra tutti di Leonardo Da Vinci e il suo celebre dipinto. Il bello è che questa sarà una serie ...