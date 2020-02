Papa Francesco sulla Siria e la Tratta umana | web e social devono aiutare donne e bambini

Papa Francesco : “La Chiesa non può chiudersi davanti a violenza e ingiustizia” : Questa mattina all’Angelus, Papa Francesco ha esortato la Chiesa alla lotta contro la violenza e le ingiustizie, così come tutti i fedeli cristiani all’impegno nella vita di tutti i giorni, facendosi forza con sale e luce per uscire dal “proprio recinto di sicurezza”. Durante il consueto appuntamento dell’Angelus, Papa Francesco ha lanciato un monito alla […] L'articolo Papa Francesco: “La Chiesa non può ...

Papa Francesco nella Terra dei Fuochi : visita ad Acerra il 24 maggio : Il Papa ha scelto ancora una volta un luogo di sofferenza e di fragilità: il 24 maggio sarà nella Terra dei Fuochi per testimoniare tutta la sua vicinanza alla gente di quella...

Papa Francesco nella Terra dei Fuochi : visita ad Acerra il 24 maggio : Il Papa ha scelto ancora una volta un luogo di sofferenza e di fragilità: il 24 maggio sarà nella Terra dei Fuochi per testimoniare tutta la sua vicinanza alla gente di quella...

Papa Francesco sarà nella Terra dei Fuochi il 24 maggio : Il Papa ha scelto ancora una volta un luogo di sofferenza e di fragilità: il 24 maggio sarà nella “Terra dei Fuochi” per testimoniare tutta la sua vicinanza alla gente di quella Terra che soffre, e muore, a causa dell’inquinamento. E ha scelto una giornata significativa: il 24 maggio ricorreranno infatti i 5 anni dalla sua Enciclica Laudato sì per una ecologia integrale. Il pontefice arriverà nella prima mattinata di domenica ...

Papa Francesco a Bari - scatta il piano di sicurezza. Al Policlinico tutti allertati per il grande evento : L'organizzazione per domenica 23 febbraio messa a punto dalla Prefettura con la Gendarmeria vaticana. Tra la basilica di San Nicola e piazza della Libertà l'area di massima sicurezza. I fedeli accederanno da appositi varchi presidiati dalle forze dell'ordine

Acerra - Papa Francesco in visita alla Terra dei fuochi nel maggio prossimo : Tempo di lettura: 1 minutoAcerra (Na) – Papa Francesco verrà in visita ad Acerra il prossimo 24 maggio, in occasione del quinto anniversario della Laudato sì. Sarà un’opportunità per incontrare le popolazioni della Terra dei fuochi. Ad annunciarlo è stata la stessa diocesi di Acerra. “La presenza di Papa Francesco nelle nostre terre, e in particolare nella nostra diocesi di Acerra, è una grazia speciale perché il Papa ...

Papa Francesco a Bari - previste tre zone di sicurezza. Al Policlinico pronto il piano di assistenza per i grandi eventi : L'organizzazione per domenica 23 febbraio messa a punto dalla Prefettura con la Gendarmeria vaticana. Tra la basilica di San Nicola e piazza della Libertà l'area di massima sicurezza. I fedeli accederanno da appositi varchi presidiati dalle forze dell'ordine

Papa Francesco nella Terra dei Fuochi : visita ad Acerra il 24 maggio : Papa Francesco sarà ad Acerra il prossimo 24 maggio per incontrare le popolazioni della Terra dei Fuochi in occasione del quinto anniversario della Laudato si'. L'annuncio arriva...

L’annuncio a sorpresa : Papa Francesco sarà nella Terra dei Fuochi il 24 maggio : Il programma prevede che il papa arrivi ad Acerra nella prima mattinata della domenica e che attraversi la città, passando tra i fedeli. Poi incontrerà i vescovi campani, i parroci ed i sindaci della zona.Insieme a loro, vedrà una rappresentanza di famiglie che hanno avuto vittime dell’inquinamento ambientale.Continua a leggere

Papa Francesco - "Dio non è Mandrake"/ Video "Se vedo cristiani troppo puliti dico..." : Papa Francesco, "Dio non è un Mandrake con la bacchetta magica", Video: lunga intervista con don Marco Pozza. "Quando vedo cristiani troppo puliti penso che..."

Papa Francesco ricorda a tutti che Dio non è Mandrake : No, Papa Francesco non si riferiva al Mandrake protagonista di ‘Febbre da Cavallo’ e interpretato da Gigi Proietti. Il Pontefice, utilizzando il paragone di Dio Mandrake, ha voluto sottolineare come tra molti fedeli sia diffuso il pensiero e la visione di un Onnipotente con la bacchetta magica, in grado di risolvere i problemi del Mondo con il solo schioccare delle dita. Bergoglio, nella sua intervista rilasciata a Tv2000, ha voluto lanciare un ...

Papa Francesco : "Dio non è Mandrake e non ha la bacchetta magica" : "I santi hanno capito cos'è credere in un Dio che è Padre e non in un dio-Mandrake, con la bacchetta magica". Lo ha detto Papa Francesco intervistato da don Marco Pozza, cappellano del carcere di Padova, e trasmessa nei prossimi giorni da Tv2000. "I cristiani troppo corretti sono solo teisti" "Quando vedo cristiani troppo puliti che hanno tutte le verità, l'ortodossia, la dottrina vera, e sono incapaci di sporcarsi le ...

Papa Francesco : “Cristiani troppo puliti - sono solo teisti” : Il Papa punta il dito contro i cristiani “troppo puliti” e li definisce “teisti”: nel suo discorso attacca le contraddizioni. “Quando vedo cristiani troppo puliti che hanno tutte le verità, l’ortodossia, la dottrina vera, e sono incapaci di sporcarsi le mani per aiutare qualcuno a sollevarsi, non sanno sporcarsi le mani; quando vedo questi cristiani […] L'articolo Papa Francesco: “Cristiani troppo ...

Papa Francesco - retroscena : Padre Georg segregato perché troppo vicino a Ratzinger nella battaglia in Vaticano : Che succede in Vaticano? A voler dar retta al "diavolo", dietro al «congedo» di monsignor Georg Gaenswein, 63 anni, più noto come Padre Georg o come il «bel Giorgio» (perché tale è il suo fascino che ancora ci si chiede perché abbia sposato Dio), ci sarebbe una sorta di "vendetta" per il modo "malde