Oscar 2020, trionfa Parasite: 4 statuette. Premi per Phoenix (Joker) e Zellweger (Judy) (Di lunedì 10 febbraio 2020) La grande notte degli Oscar parla coreano. Per la prima volta nella storia, infatti, un film straniero (della Corea del Sud) vince la statuetta come miglior film. Anzi, quattro statuette. Al Dolby... ilmattino

CNNIndonesia : Nonton Live Streaming Piala Oscar 2020 di Sini - Agenzia_Ansa : Premio Oscar 2020, Brad Pitt vince come miglior attore non protagonista. Toy Story miglior film d'animazione, Hair… - repubblica : Oscar 2020, il trionfo di 'Parasite': 4 statuette e miglior film [aggiornamento delle 05:26] -