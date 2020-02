Morgan-Bugo, lite Sanremo (VIDEO): cos’è successo davvero dietro le quinte (Di domenica 9 febbraio 2020) Morgan-Bugo lite Sanremo, diffuso un VIDEO: cosa è successo dietro le quinte Dopo l’edizione delle 20 del telegiornale di Rai1 di oggi, domenica 9 febbraio, è andato in onda il dietroFestival, il programma che ha mostrato in VIDEO la lite tra Bugo e Morgan dietro le quinte della quarta serata del Festival di Sanremo, poco prima di scendere le scale ed entrare in scena annunciati da Antonella Clerici. Niente sputi o mani addosso, come raccontavano i retroscena diffusi nelle ultime ore, ma soltanto insulti pesanti. Il VIDEO della lite Morgan-Bugo dietro le quinte ha mostrato sfottò e insulti pronunciati da Morgan all’amico Bugo, sulle condizioni in cui ha cantato nella terza serata del Festival di Sanremo 2020 delle cover. Le immagini confermano la versione del cantautore Bugo rilasciata in conferenza stampa, tranne gli insulti alla sua famiglia come lo stesso ha dichiarato. ... lanostratv

