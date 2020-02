Jerry Calà twitta: da Sky il vincitore di Sanremo (Di domenica 9 febbraio 2020) Un giallo nel giallo: mentre il mondo aspetta alle 2:00 del mattino di scoprire il podio, Jerry Calà ha scoperto il vincitore di Sanremo: Diodato Accade come diceva Lex Luthor in Superman, che passiamo a parafrasare Alcuni leggono Guerra e Pace, e vi vedono solo un romanzo di avventura. Altri guardano Sky e scoprono il vincitore di Sanremo Su Sky hanno già dato il vincitore Diodato #Sanremo20 pic.twitter.com/Rr2qnKKmtD — Jerry Cala’ Official (@JerryCala) February 9, 2020 Basta guardare il sottopancia di Sky Tg24, per coprire che il voto è stato annunciato dalle ore 01:47… mentre nell’Ariston si preferiva l’attesa. Sappiamo tutti che probabilmente nel momento in cui il terzo posto per i Pinguini Tattici Nucleari è stato annunciato ogni risultato era già disponibile… ma possiamo parlare quindi di spoiler? Aggiornamento: alle 02:31 la vittoria di Diodato è ... bufale

