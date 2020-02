Cibo a rischio: salsicce e carne tagliate nello scantinato. I carabinieri sequestrano tutto (Di domenica 9 febbraio 2020) Il laboratorio di una macelleria del Nolano sequestrato dai carabinieri: non aveva praticamente nulla in regola e teneva le carni all'aperto in spregio di ogni norma di pulizia. Sigillo ad un'area adibita all’abusiva macellazione delle carni: pavimenti sporchi, finestre rotte e quasi 30 chili di insaccati da poco lavorati e appesi a dei pali in legno. fanpage

