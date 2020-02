Wind propone ad alcuni ex clienti di tornare con questa vantaggiosa offerta tutto incluso (Di sabato 8 febbraio 2020) Wind ha dato il via ad una nuova campagna SMS rivolta ad alcuni ex clienti, ai quali viene proposto di ritornare e attivare un'offerta vantaggiosa L'articolo Wind propone ad alcuni ex clienti di tornare con questa vantaggiosa offerta tutto incluso proviene da tuttoAndroid. tuttoandroid

Wind propone Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Wind propone