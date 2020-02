Vincenzo Mollica standing ovation a Sanremo 2020: «Fare il cronista è stato il mio mestiere» (Di sabato 8 febbraio 2020) standing ovation all’Ariston per Vincenzo Mollica, che per ben 40 anni ha saputo raccontare come nessuno il Festival di Sanremo. L’inviato del Tg1 dall’alto del suo balconcino, ormai diventato più famoso di quello di Giulietta e Romeo, ha intervistato i più grandi svelando i segreti del backstage della kermesse canora più attesa. Tanta passione e microfono in mano. Nonostante il Parkinson e il forte calo alla vista ha continuato a lavorare con entusiasmo come fosse il suo primo giorno in Rai. Un professionista di altri tempi, generoso e amante della bellezza. «Ho due compagni di viaggio: glaucoma e Parkinson!», tutti in piedi all’Ariston per Vincenzo Mollica: il suo ultimo festival Nel Roof dell’Ariston, dopo l’ovazione, Vincenzo Mollica ha salutato la Sala Stampa che gli ha tributato un lunghissimo e scrociante applauso. «Mi sono ‘amminchioluto’, ... urbanpost

