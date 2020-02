Tuffi, Coppa Tokyo 2020: Marsaglia vince la sfida da 1 metro con Tocci. A Jodoin Di Maria il titolo della piattaforma donne (Di sabato 8 febbraio 2020) Seconda giornata di gare alla “Karl Dibiasi” di Bolzano per la Coppa Tokyo 2020, prima di tre tappe di selezione tutte italiane (seguiranno poi Trieste e Torino, tra fine febbraio e metà marzo) per la Coppa del Mondo (21-26 aprile 2020), ultima chance azzurra per ottenere i pass olimpici. Al momento la sola Noemi Batki, nella piattaforma 10 metri, è qualificata per l’Italia. Dal trampolino 1 metri uomini (specialità non olimpica) va in scena una gran bella sfida, annunciata, tra Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci. Marsaglia guida in realtà dall’inizio alla fine, tremando un po’ solo nel finale, con l’ultimo tuffo (doppio e mezzo avanti con un avvitamento) da 70.40, mentre Tocci (dopo il mezzo errore nel doppio e mezzo indietro) totalizza 79.05 sul doppio e mezzo ritornato raggruppato conclusivo. Senza completare però la rimonta. POS COGNOME E ... oasport

