Tragico schianto in auto | morti 2 fidanzati Andrea e Giorgia avevano 20 anni

Un'incredibile e drammatica vicenda ha scosso Aulla, un paese toscano in provincia di Massa-Carrara. Due giovani fidanzati hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto in località Albiano Magra. Stavano rientrando da una festa di compleanno. Le vittime si chiamavano Andrea Rapallini e Giorgia Gallo. Il primo, di 21 anni, era residente a Podenzana e guidava l'auto; la sua partner viveva a La Spezia ed aveva 20 anni. La ragazza era seduta sul sedile accanto. Sul mezzo, un'Alfa Romeo Mito, c'erano anche altri tre giovani che erano seduti sui sedili posteriori. Un 19enne originario di Bolano è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale 'Cisanello' di Pisa, dove è stato trasportato grazie all'elisoccorso. Al momento è in prognosi riservata in rianimazione. Gli altri due occupanti, uno di Santo Stefano Magra e l'altro di

