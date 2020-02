Sanremo 2020, rottura tra Bugo e Morgan: tafferugli nel backstage (Di sabato 8 febbraio 2020) Colpo di scena a Sanremo: Bugo e Morgan vengono squalificati da Amadeus per “defezione” e i concorrenti in gara hanno diverse reazioni. Tra i primi ad esprimersi sull’esclusione dei due cantanti dalla kermesse ci sono Le Vibrazioni, che hanno raccontato ai giornalisti di aver visto alcuni tafferugli tra i due nel backstage. D’altronde, un tweet premonitore di Bugo aveva già segnalato l’alta tensione nella coppia. Tensione che è poi esplosa intorno alle 2 del mattino della quarta serata. Morgan, infatti, ha modificato il testo della canzone Sincero aggiungendo una serie di critiche per Bugo, che ha lasciato il palco. Sanremo 2020, reazioni alla squalifica Bugo-Morgan Tra le prime reazioni alla squalifica di Bugo e Morgan è toccato a Le Vibrazioni raccontare a Savino quanto accaduto. “Abbiamo visto un po’ di tafferugli… Avevamo appena ... notizie

LoredanaBerte : Verona 19/09/2016 - Reggio Emilia 19/09/2020 In molti mi chiedete perché non sarò all’evento “Una. Nessuna. Cent… - repubblica : Sanremo 2020, Benigni legge il cantico dei cantici, inno all'amore e al desiderio - umitalia : Brividi. Grande @mikasounds! ?? #mika #sanremo @polydoritalia -