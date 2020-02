Samarate: un ponte per Riace (Di sabato 8 febbraio 2020) Giovedì letterari a Caffè Teatro Nazionale 2.0 di Verghera, frazione di Samarate (Varese). Continuano i giovedì letterari organizzati da SamarateLovesBooks a Caffè Teatro Nazionale 2.0 Il 20 febbraio verrà presentato Riace Musica per l'umanità con la presenza di due autori Laura Tussi e Fabrizio Cracolici e con musiche dal vivo di Renato Franchi. Parlare oggi di diritti umani e modelli sostenibili di inclusione e intercultura, in questa congiuntura negativa, pensiamo sia fondamentale. (...) - Tribuna Libera feedproxy.google

Samarate ponte Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Samarate ponte