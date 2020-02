Quanto guadagna un musicista a Sanremo 2020: stipendio e importo lordo (Di sabato 8 febbraio 2020) Quanto guadagna un musicista a Sanremo 2020: stipendio e importo lordo Si è accesa una polemica sui compensi dei musicisti dell’orchestra di Sanremo 2020: gli importi che sarebbero stati previsti dalla Rai hanno scatenato la reazione dei sindacati (che li hanno definiti “vergognosi”). L’azienda di Viale Mazzini e l’organizzazione del Festival hanno risposto alle accuse. Sanremo 2020: Quanto guadagna un musicista? È stata un’inchiesta della rivista SenzaFiltro a dare voce a dei membri dell’orchestra di Sanremo 2020: questi hanno riferito di una paga compresa tra i 30 e i 60 al giorno per alcuni musicisti; in sostanza, 1.930 euro lordi, più 180 euro di rimborso spese complessivo, per oltre un mese di lavoro (vitto e alloggio sono pagati: tuttavia, anche qui ci sarebbero dei problemi legati al sovraffollamento degli appartamenti destinati ad accogliere i musicisti). Un ... termometropolitico

