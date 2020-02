Prescrizione, Renzi: “Se Conte vuole cacciarci lo dica, noi non votiamo questo pasticcio” (Di sabato 8 febbraio 2020) Matteo Renzi, in un'intervista al Corriere della Sera, ribadisce il no di Italia viva al compromesso raggiunto da Pd, M5s e Leu sulla Prescrizione: "Decida Conte: se vuole cacciarci, basta dirlo. Se vuole tenerci, lavoriamo. Nell'uno e nell'altro caso noi non votiamo il pasticcio Prescrizione: le idee vengono prima delle poltrone". fanpage

