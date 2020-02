Pokémon Spada e Scudo, arriva la generazione 8 (Di sabato 8 febbraio 2020) by Hynerd.it Pokémon Spada e Scudo è finalmente arrivato nelle nostre collezioni. Uno dei set più attesi negli ultimi anni nonchè il primo che introduce i Pokémon di Galar nel nostro GCC è finalmente arrivato ufficialmente in Italia. Cosa include Pokémon Spada e Scudo del GCC? Più di 50 Pokémon della regione di Galar17 Pokémon-V e 12 Pokémon-V ritratti a figura intera, tra cui Zacian-V e Zamazenta-VQuattro Pokémon-VMAX, tra cui Snorlax-VMAX e Lapras-VMAXPiù di 30 carte Allenatore, tra cui quattro carte Aiuto a figura interaUna nuova carta Energia speciale Inoltre, tutti coloro che spenderanno più di €9,99 in prodotti per il GCC Pokémon (principalmente incentrati su Pokémon Spada e Scudo), riceveranno in omaggio Obstagoon di galar oppure Snorlax-V versione jumbo. Gli acquisti dovranno essere fatti presso i negozi: GameStop, Prénatal, Toys Center e altri rivenditori ... hynerd

