Montpellier-Saint Etienne e Strasburgo-Reims, Ligue 1 (Di sabato 8 febbraio 2020) Montpellier-Saint Etienne e Strasburgo-Reims sono due partite della ventiquattresima giornata di Ligue 1 e si giocano domenica: pronostici. Montpellier – Saint Etienne domenica ore 15:00 Per tante settimane, l’arrivo di Claude Puel al posto dell’esonerato Ghislain Printant ha aiutato moltissimo il Saint Etienne. Di recente, però, questa squadra è tornata a essere troppo discontinua: è ancora in corsa nella Coupe de France, mentre si trova in una situazione di classifica molto negativa in Ligue 1, competizione in cui sperava di poter ambire a un piazzamento a ridosso delle posizioni di vertice. Il Montpellier è in piena lotta per una qualificazione europea e ha recentemente esibito interessanti dinamiche offensive, giocando con un trequartista e due attaccanti. La formazione allenata da Michel Der Zakarian brilla ... ilveggente

sportli26181512 : PSG-Montpellier 5-0: Il match della ventiduesima giornata della Ligue 1 ha visto il Paris Saint-Germain battere net… -