Milan, Kaka: “vi svelo perchè non torno in rossonero” (Di sabato 8 febbraio 2020) La ventitreesima giornata del campionato di Serie A regala la partita tra Inter e Milan, uno scontro che non ha sicuramente bisogno di presentazione, è molto di più di un match fondamentale per la classifica, giocare un derby di Milano regala emozioni uniche. Un grande ex rossonero Kaka si è raccontato in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’, importanti indicazioni. SU PAQUETA’ – “Deve trovare fiducia in se stesso. L’anno scorso è andato bene, ma il secondo anno si fa fatica, lo so per esperienza. Gli altri cominciano a capirti, è più difficile. Deve considerare le sue qualità, in una squadra forte può essere un giocatore importante. ae uno prende un brasiliano deve sapere che tipo di giocatore è. Paquetà si deve adattare un po’ al calcio italiano, ma non deve perdere la sua identità calcistica. Deve restare creativo, perché questi siamo ... calcioweb.eu

