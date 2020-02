Meteo NAPOLI: CAMBIA di nuovo, torna qualche PIOGGIA in settimana (Di sabato 8 febbraio 2020) Il Meteo su NAPOLI sarà ancora soleggiato sabato, mentre domenica compariranno nubi via via più consistenti per via di correnti umide che poi ad inizio settimana potranno originare anche qualche debole PIOGGIA. Sabato 8: sereno. Temperatura da 6°C a 14°C. Pressione atmosferica media: 1029 hPa, stazionaria. Vento: in media da Sud-Ovest 5 Km/h. Zero Termico: circa 2100 metri. Domenica 9: nubi sparse. Temperatura da 6°C a 14°C. Pressione atmosferica media: 1033 hPa, in aumento. Vento: in media da Sud/Sud-Ovest 7 Km/h. Zero Termico: circa 2300 metri. Lunedì 10: molto nuvoloso con pioviggine, ventoso. Stima PIOGGIA 2 mm. Temperatura da 10°C a 14°C. Pressione atmosferica media: 1030 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Ovest/Sud-Ovest 16 Km/h, raffiche 32 Km/h. Zero Termico: circa 2700 metri. Martedì 11: nubi sparse, ventoso. Temperatura da 11°C a 17°C. Pressione ... meteogiornale

