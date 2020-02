LIVE Verona-Juventus 0-0, Serie A calcio in DIRETTA: traversa di Douglas Costa! (Di sabato 8 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21′ Partita molto intensa per merito delle due squadre che non si stanno risparmiando. 19′ Douglas Costa riparte e apre il centrocampo, arriva al limite dell’area e trova la traversa con un tiro di sinistro potente. 17′ Borini ci prova da fuori area, finisce oltre lo specchio della porta. 15′ Cambio tattico per la Juventus che allarga Higuain a sinistra e Ronaldo che va nel mezzo. 13′ Anche la squadra bianconera prova a pressare alto per non soffrire il pressing asfissiante del Verona. 11′ Verona che spaventa la Juventus creando densità dentro l’area di rigore bianconera. 9′ Conclusione di Faraoni con deviazione che chiama al tuffo Szczesny che devia il pallone. 7′ Verona che prova a reagire, pressing alto contro la prima costruzione bianconera. 5′ Possesso palla per la ... oasport

