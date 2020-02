LIVE Sci alpino, Slalom Chamonix 2020 in DIRETTA: Vinatzer e Maurberger all’assalto su un pendio favorevole (Di sabato 8 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA START-LIST DELLO Slalom CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DI GARMISCH DALLE 11.30 (SABATO 8 FEBBRAIO) La preview del weekend – L’analisi su Vinatzer – L’analisi su Razzoli – Il programma del weekend Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom di Chamonix (Francia) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2019-2020. Dalle ore 10.00 prenderà il via della prima manche della gara sulla pista denominata La Verte des Houches, mentre la seconda e decisiva sarà alle ore 13.00. Saranno in palio 100 punti di grande importanza in una rincorsa alla Sfera di Cristallo quanto mai avvincente. In vetta alla classifica generale, infatti, troviamo Henrik Kristoffersen con 877 punti contro gli 822 di Alexis Pinturault e gli 820 di Aleksander Aamodt Kilde. Quest’ultimo sarà ... oasport

