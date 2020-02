LIVE Sci alpino, Discesa Garmisch 2020 in DIRETTA: Sofia Goggia vuole vincere, Federica Brignone per avvicinare Shiffrin in classifica (Di sabato 8 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA START-LIST DELLA Discesa CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE DI CHAMONIX ALLE 10.00 E 13.00 (SABATO 8 FEBBRAIO) Le parole di Brignone – La cronaca della prova di ieri – Il programma del weekend – La preview del weekend Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa libera di Garmisch-Partenkirchen (Germania) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2019-2020. Dalle ore 11.30 andrà in scena una prova quanto mai importante e interessante per molteplici motivi. In primo luogo bisognerà fare particolare attenzione al meteo. Sul pendio bavarese sono attese temperature particolarmente elevate, per cui scegliere un pettorale basso potrebbe evitare una gara su una pista particolarmente rovinata. In secondo luogo, com’è tristemente noto, non sarà presente a questo weekend Mikaela ... oasport

