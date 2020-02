Le scuse di Marco Travaglio a Selvaggia Lucarelli per le frasi di Monteverdi (Di sabato 8 febbraio 2020) Marco Travaglio si scusa con Selvaggia Lucarelli per le frasi di Cinzia Monteverdi. Nei giorni scorsi abbiamo raccontato la storia dell’articolo di Italia Oggi a firma di Claudio Plazzotta in cui si parlava delle mancate collaborazioni della giornalista con il sito internet e la tv del Fatto Quotidiano e si accusava l’amministratrice delegata della società che edita il quotidiano di aver fatto favoritismi nei confronti di un presunto fidanzato. La Monteverdi aveva replicato negando che Sommi fosse suo compagno e che Lucarelli aveva rifiutato le proposte di collaborazione con Loft e con il sito del Fatto. Ieri Italia Oggi ha pubblicato le precisazioni di Lucarelli e oggi scende in campo il direttore, che risponde a una lettera spiegando la sua posizione: CARO MARCELLO, càpita nelle migliori famiglie: ogni tanto qualcuno sbotta. Tanto più nella nostra, formata da persone di ... nextquotidiano

