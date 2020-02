La Sampdoria si conferma bella squadra e vince 3-1 in casa di un Toro disastrato (Di sabato 8 febbraio 2020) La Sampdoria vince 3-1 in casa del Torino. Al Torino il cambio di allenatore non raddrizza la situazione. Si perdeva con Mazzarri, si perde con Longo. Esordio con sconfitta in casa per il nuove tecnico granata, ingaggiato da Cairo a furor di popolo. Il Torino ha perso 3-1 in casa contro un’ottima Sampdoria. La squadra di Ranieri ha confermato tutto quel che di buono – tanto – aveva mostrato lunedì sera a Marassi contro il Napoli. Una squadra che abbiamo elogiato, che ha applicato nel campionato italiano il calcio all’inglese. Anche questa sera i doriano hanno saputo reagire al gol dell’avversario. Il Torino è andato in vantaggio nel secondo tempo col redivivo Verdi. La Sampdoria non si è persa d’animo, ha reagito pallone su pallone. Ha pareggiato con una splendida punizione di Gasto Ramirez c he poi ha segnato anche la rete del 2-1. Di Quagliarella, ... ilnapolista

napolista : La Sampdoria si conferma bella squadra e vince 3-1 in casa di un Toro disastrato Il cambio di allenatore non cambi… - SampNews24 : #TorinoSampdoria, le probabili formazioni: #Longo pensa al tridente, #Ranieri conferma #Gabbiadini - AnselmoSini : RT @corsereporter: Considerato dal suo Ds 'il talento più cristallino d'Europa', #Damsgaard ???? è stato ufficializzato oggi dalla #Sampdoria… -