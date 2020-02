Ida Platano parla di Riccardo Guarnieri e svela: “Sono terrorizzata…” (Di sabato 8 febbraio 2020) Ida Platano confessa: “Sono terrorizzata dall’idea di perdere l’anello di Riccardo” Tra le coppie più amata di Uomini e Donne Over, c’è sicuramente quella composta da Ida Platano e Riccardo Guarnieri, che nelle ultime puntate di Trono Over sono tornati per testimoniare il loro amore nonostante gli attriti e le continue discussioni che caratterizzano il loro rapporto. In una lunga intervista al settimanale Uomini e Donne Magazine Ida Platano ha parlato della storia d’amore che sta vivendo fuori dalle telecamere del Trono Over e ha confessato: “Sono terrorizzata dall’idea di perdere l’anello che Riccardo mi ha regalato e mi ha messo al dito”. Quando sono insieme, lei si sente al sicuro, ma è quando sono lontani che le loro discussioni si fanno, a volte, “insostenibili”. Riccardo Guarnieri, le parole di Ida ... lanostratv

