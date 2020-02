Genoa-Cagliari, Serie A: probabili formazioni, pronostici (Di sabato 8 febbraio 2020) Genoa-Cagliari è una partita della ventitreesima giornata di Serie A, si gioca domenica alle 15. La squadra allenata da Davide Nicola è ancora in piena zona retrocessione ma viene da un ottimo pareggio in casa dell’Atalanta, mentre quella di Maran sta continuando a deludere nell’ultimo periodo nonostante un classifica più che dignitosa: statistiche, probabili formazioni e pronostici. Genoa – Cagliari domenica ore 15:00 Pur essendo ancora in piena zona retrocessione, il Genoa ha dato dei segnali di risveglio pareggiando su due campi difficili come quelli di Firenze e soprattutto Bergamo, partita in cui ha sfiorato addirittura il colpaccio. I movimenti del calciomercato invernale non sono stati particolarmente convincenti, sono arrivati parecchi rinforzi ma alcuni sembrano poco utili alla causa. Il giudice supremo sarà il campo, che quanto meno nelle ultime due ... ilveggente

