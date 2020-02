Elodie a Sanremo e il fidanzato a casa. Ma non resiste: la reazione di Marracash quando la vede sul palco (Di sabato 8 febbraio 2020) La loro storia è stata segnata dalla musica fin da subito. Elodie e Marracash si sono conosciuti sul set del videoclip della canzone “Margarita”. Impossibile per loro stare lontani, eppure Marracash finora ha seguito il Festival supportando la fidanzata da lontano e con discrezione. Ieri sera Elodie ha spiazzato tutti e persino il fidanzato non ha potuto esimersi dal commentare su twitter la bella fidanzata sanremese. Anche qualche giorno fa non aveva resistito dal retwittare un commento pubblicato su Twitter da un utente che, taggando il rapper, gli aveva scritto “Tu sei un uomo fortunato”. Marracash non può che essere d’accordo con l’opinione pubblica. Con la sua “Andromeda” e i vestiti firmati Versace, Elodie sta davvero conquistando le luci del palco più gettonato della musica italiana. La scalinata di Sanremo ha permesso alla cantante di dare il meglio di sè ... caffeinamagazine

umitalia : L'Ariston risplende nella magia di 'Andromeda'. Grande emozione @Elodiedipa? - pisto_gol : Canzone bella e difficile con cambi di ritmo e di metrica, interpretata benissimo. Nella mia personale classifica,… - rtl1025 : #Sanremo2020 continua, tocca ad Elodie con Andromeda ?? #SanremoRtl102e500 #noidiresanremo ?? VOTA #Andromeda di… -