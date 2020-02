Diletta Leotta, zittita la mamma: “Fai più bella figura a tacere” (Di sabato 8 febbraio 2020) Monica Leoffredi risponde alla mamma di Diletta Leotta dopo le critiche avanzate Ha co-presentato il Festival di Sanremo alla prima serata e chissà per quanto tempo Diletta Leotta farà parlare. Dopo il monologo sulla bellezza femminile e il merito andato in scena, la conduttrice Monica Leoffredi, tirata in ballo dalla mamma della giovane siciliana, che ha difeso a spada tratta il nome della figlia durante Storie Italiane, usa il pugno duro. Il discorso sulla nonna, l’aspetto e l’avanzare del tempo ha seminato parecchio scompiglio nel post Festival. Parecchi personaggi noti dello spettacolo si sono scagliati nei confronti della Leotta, battezzandola ipocrita. Ad alimentare il caos ci ha pensato la madre della presentatrice di Dazn, Ofelia Castorina, che in diretta nella trasmissione di Eleonora Daniele e sui social ha stroncato le presunte odiatrici, lamentando scarso spirito solidale ... kontrokultura

FranAltomare : E comunque Ama ha dedicato più tempo al monologo agghiacciante di Diletta Leotta che a DUA LIPA. #Sanremo2020 - StefanoGuerrera : Come sempre: UN APPLAUSO AL FRATELLO CHIRURGO PLASTICO DI DILETTA LEOTTA #Sanremo2020 - trash_italiano : Diletta Leotta e Amadeus durante la prima serata di #Sanremo2020 -