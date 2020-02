Diletta Leotta, grazie alla collega Rula Jebreal: “Sei un esempio” (Di sabato 8 febbraio 2020) Dopo Sanremo, Diletta Leotta dice grazie alla collega Rula Jebreal con un post su Instagram: “Sei un esempio, la tua voce è ispirazione per noi”. Nel Sanremo delle liti, c’è spazio anche per l’omaggio di una giornalista alla sua collega più esperta. In questi giorni, infatti, al festival si respira aria tesa: prima la lite … L'articolo Diletta Leotta, grazie alla collega Rula Jebreal: “Sei un esempio” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

FranAltomare : E comunque Ama ha dedicato più tempo al monologo agghiacciante di Diletta Leotta che a DUA LIPA. #Sanremo2020 - StefanoGuerrera : Come sempre: UN APPLAUSO AL FRATELLO CHIRURGO PLASTICO DI DILETTA LEOTTA #Sanremo2020 - trash_italiano : Diletta Leotta e Amadeus durante la prima serata di #Sanremo2020 -