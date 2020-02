Cus Avellino, il riscatto è servito: “manita” all’Atletico Vitalica (Di sabato 8 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Riscatta il risultato dell’andata il Cus Avellino C5 e rifila all’Atletico Vitalica un pokerissimo da applausi. Parte bene il Cus che affronta una squadra molto organizzata in difesa e fa fatica a trovare spazi ma poi si sblocca e ci prende gusto, gestendo la gara ed il risultato. La cronaca – Subito il Cus in avanti contro il Vitalica bene schierato in difesa, in quel di Sarno. Sfiora il gol in più occasioni ma poi Pacilio è freddo e porta gli irpini avanti. Inizia a carburare il Vitalica che cerca la reazione ma non c’è tempo e la prima frazione termina con il Cus sopra di misura. Secondo tempo a ferro e fuoco, i biancoverdi vogliono chiudere e archiviare la pratica: il solito Erba allunga sul 2-0 ed il “killer” Galeotafiore sigilla il 3-0 con eurogol nell’incrocio dalla distanza. Ancora ... anteprima24

irpiniatimes1 : Il Cus Avellino C5 e rifila all’Atletico Vitalica un pokerissimo da applausi - ilCiriaco : #Irpinia Cus Avellino, riecco Galeotafiore: “Vogliamo riscattare la figuraccia dell’andata” -