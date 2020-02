Come recuperare un documento Word non salvato (Di sabato 8 febbraio 2020) La perdita di dati o modifiche su un documento Word è uno dei grattacapi maggiori per un utente. Almeno una volta nella vita avremo accidentalmente chiuso un file senza salvare oppure sarà comparsa la famosa leggi di più... chimerarevo

VentagliP : RT @_00Style00_: L'amore è tornare indietro a recuperare chi non ha il fiato come il tuo! Questo so dell'amore,.... quando uno dei due è i… - IacobellisT : RT @Lantidiplomatic: Nasceva il 4 febbraio 1975. Oggi come non mai riteniamo che si debba recuperare la memoria attraverso il suo esempio.… - TommyBrain : RT @Lantidiplomatic: Nasceva il 4 febbraio 1975. Oggi come non mai riteniamo che si debba recuperare la memoria attraverso il suo esempio.… -