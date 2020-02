Bugo e la casa discografica in conferenza stampa: «Morgan non sta bene, aiutatelo» (Di sabato 8 febbraio 2020) «Mi appello alle persone e al loro buon senso. Non serve dissociarsi dalle affermazioni di Morgan. aiutatelo». È questo il grido che arriva dalla conferenza stampa di Bugo convocata in fretta e furia, pronunciato da Valerio Soave della casa discografica che ha curato la canzone. Ma Morgan non ha concordato nulla prima di tutto questo. Quello che è successo è stato frutto di un percorso partito tempo fa. La casa discografica che ha presentato il duo Morgan-Bugo è intervenuta per spiegare come siano andate le cose. LEGGI ANCHE > Morgan aveva già previsto che non sarebbe rimasto più amico di Bugo dopo Sanremo Il percorso che ha portato alla lite tra Morgan e Bugo Tutto ha origine dagli accordi per la serata dei duetti. La cover di Canzone per te di Sergio Endrigo doveva essere curata da Morgan, era uno dei patti stabiliti per la sua partecipazione. Valerio Soave della Mescal ha vuotato ... giornalettismo

daunasolaparte : Hanno ricattato una casa discografica. Si è imposto nel voler fare tutto lui. Morgan ha preso in giro un collaborat… - mistermeo : RT @giornalettismo: La casa discografica di #Bugo ha parlato di una presunta estorsione di #Morgan da 55mila euro. Ma ha deciso di non denu… - maiohosonno1 : RT @Ri_Ghetto: Raga non penso di sentirmi bene: Morgan è a #Sanremo2020 spesato dalla casa discografica DI BUGO. C'è caso che gli disdicano… -