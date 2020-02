10 gadget perfetti per affrontare la notte degli Oscar (Di sabato 8 febbraio 2020) La notte tra il 9 e il 10 febbraio per molti di noi sarà lunghissima, per non dire proprio un after. Si tratta infatti della serata in cui oltreoceano si assegnano le tanto ambite statuette d’oro. Ecco 10 gadget con cui resistere al sonno e godersi “And the Winner is” in pieno comfort. Da lampade che proiettano sagome della statuetta sulle pareti a mini macchine per pop-corn, dal pigiama con scritta “Keep Calm and focus on the Academy Awards” ai coriandoli con simboli della notte più magica (e stellata) che ci sia, non mancano le chicche super tecnologiche. Sfogliate la gallery in alto per scoprire quali sono i 10 accessori perfetti per guardare la notte degli Oscar. 10 gadget perfetti per affrontare la notte degli Oscar Wired. wired

