Vuoi disegnare il logo di una pasticceria? Ti pagano a cornetti (Di venerdì 7 febbraio 2020) Per diventare designer il percorso non è né breve né semplice. Laurea magistrale, master specialistici, tirocini. E concorsi: ottime opportunità per farsi notare, per aggiungere un nuovo progetto al proprio portfolio e farsi un po’ di pubblicità. Si tratta pur sempre di lavoro al quale spetterebbe un equo compenso economico. Ma in una Repubblica fondata (anche) sui lavoretti, sugli stage non-pagati e sulla precarietà, non è sempre scontato. Può capitare infatti che si torni al cottimo. L’annuncio È il caso di una pasticceria a Torrette nella provincia di Ancona che sulla sua pagina Facebook ha fatto il seguente annuncio, riportato da Ancona Today: «Stiamo studiando un nuovo look e vorremmo rendervi partecipi – scrivono sui social -. Abbiamo bisogno di un logo nuovo, moderno e soprattutto minimal che ci rappresenti: una figura stilizzata, semplice, con ... open.online

