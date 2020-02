Uomini e Donne: Veronica Burchielli fa un gesto importante per Alessandro? (Di venerdì 7 febbraio 2020) Veronica Burchielli dopo Uomini e Donne si trasferisce a Napoli da Alessandro Zarino? L’importante gesto d’amore L’inizio della storia d’amore tra Alessandro Zarino e Veronica Burchielli non è stato dei più semplici. Difatti lei, nel momento in cui è stata scelta dall’ex tronista del Trono Classico di Uomini e Donne, ha detto no, decidendo di andare sul trono. Un trono il suo durato ben poco visto che poi è andata a ricercare quest’ultimo, il quale l’ha perdonata. Ma come starà procedendo la relazione di Veronica Burchielli e Alessandro Zarino? A quanto pare benissimo. Addirittura pare che i due stiano già pensando di andare a convivere. E proprio a tal proposito il magazine Nuovo ha riportato un’indiscrezione che se confermata avrebbe davvero del clamoroso. Di cosa si tratta? In pratica pare che Veronica stia pensando di trasferirsi a ... lanostratv

