Traghetto Moby urta uno scoglio, squarcio di 8 metri nello scafo: sospese tratte Sardegna-Corsica (Di venerdì 7 febbraio 2020) Il Traghetto della Moby, Giraglia, che effettua i collegamenti fra Santa Teresa e Bonifacio, ha urtato uno scoglio all'uscita dal porto gallurese. Lo scafo esterno ha subito uno squarcio di 8 metri ed è dovuto rientrare in banchina. I collegamenti con la Corsica sono saltati e restano cancellati ancora almeno per oggi. fanpage

vivere_sardegna : Traghetto Moby colpisce uno scoglio: interrotti i collegamenti tra Sardegna e Corsica - sardanews : Traghetto Moby colpisce uno scoglio: interrotti i collegamenti tra Sardegna e Corsica - PimPom4 : RT @UnioneSarda: #Sardegna - #Moby, squarcio di otto metri sul traghetto che collega l'Isola a Bonifacio -