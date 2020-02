Traffico Roma del 07-02-2020 ore 07:30 (Di venerdì 7 febbraio 2020) CODE PER Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO TRA CASILINA ED ARDEATINA SI STA’ IN FILA SULLA VIA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DI GROTTAROSSA VERSO IL CENTRO E SULLA SALARIA DA VIA CORTONA ALL’AEROPORTO DELL’URBE VERSO LA TANGENZIALE. INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DEL CENTRO. TRASPORTO PUBBLICO , GIORNATA DIFFICILE OGGI PER CHI SI SPOSTA IN TRENO, DOPO L’INCIDENTE DI IERI SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ MILANO BOLOGNA, IL SERVIZIO FERROVIARIO E’ STATO RIPROGRAMMATO PER I TRENI A MEDIA – LUNGA PERCORRENZA E PER I TRENI REGIONALI. INOLTRE SEMPRE NELLA GIORNATA ODIERNA E’ STATO PROCLAMATO UNO SCIOPERO PER IL TRASPORTO FERROVIARIO , DA ALCUNE SIGLE SINDACALI, DALLE 09.00 ALLE 17.00. DISAGI ANCHE PER CHI SI SPOSTA IN AEREO A CAUSA DI UNO SCIOPERO NAZIONALE DI 24 ORE , SCIOPERO , CHE ... romadailynews

virginiaraggi : Il progetto #StradeNuove va avanti: oggi voglio parlarvi di viale Palmiro Togliatti, nel quadrante est di Roma. Si… - repubblica : Coronavirus, primi due casi confermati in Italia: sono turisti cinesi a Roma. Chiuso il traffico aereo con la Cina - katsuyatakasu : Coronavirus, l'Italia chiude il traffico aereo: ma a Roma e Milano atterrati passeggeri dalla Cina -