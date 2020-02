Star Wars: a Mark Hamill dedicato uno scarafaggio dello zoo del Bronx (Di venerdì 7 febbraio 2020) Il nome di Mark Hamill, storico Luke Skywalker di Star Wars, è stato dato a uno scarafaggio dello zoo del Bronx come omaggio. L'attore ha molto apprezzato. Il nome di Mark Hamill, conosciuto come Luke Skywalker dal 1977, è stato dato anche a uno scarafaggio dello zoo del Bronx che gli ha reso omaggio battezzando in suo onore una delle loro blatte fischianti, come annunciato con orgoglio su Twitter. L'eredità di Hamill si muove quindi tra il mondo dei cavalieri Jedi e quello degli ascarafaggi, con sommo divertimento da parte dell'attore, che non si è lasciato sfuggire la notizie e l'ha commentata in maniera molto signorile. Nel tweet dello zoo si legge: "Per questo San Valentino, batteziamo una delle nostre blatte fischianti con il nome del nostro ... movieplayer

