Sanremo, Fiorello e Ferro abbraccio durante le prove: pace fatta? (Di venerdì 7 febbraio 2020) Alla vigilia della quarta serata del Festival di Sanremo Fiorello mette a tacere la polemica scatenatasi con Tiziano Ferro. durante le prove tecniche all'Ariston, lo showman e il cantautore hanno posato per una foto insieme. Un gesto che sembra archiviare due giorni di tensione dopo che Ferro aveva lanciato l'hashtag #Fiorellostattezitto causando il malumore dello showman, in particolare per i commenti degli haters che si erano scatenati subito dopo sui social. Nelle scorse ore Fiorella aveva raccontato di aver ricevuto una valanga di insulti sui social: «Tiziano Ferro tempo fa ha detto in tv che le parole hanno un peso, ed è vero. Dopo che ha lanciato sul palco l'hashtag #Fiorellostattezitto, ho ricevuto insulti tremendi per 24 ore». durante la consueta conferenza stampa di giornata, Amadeus aveva glissato su una possibile presenza sul palco insieme a Fiorello e

