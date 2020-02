Polemiche per la votazione delle Nuove Proposte a Sanremo: difficoltà di voto per la Sala Stampa (Di venerdì 7 febbraio 2020) La finale delle Nuove Proposte se la sono giocata Leo Gassmann e Tecla Insolia, ma si è creato un piccolo caso nella Sala stampa dell'Ariston. Indipendentemente dal risultato e dal vincitore finale Leo Gassmann, alcuni giornalisti si sono lamentati di non essere riusciti a votare per problemi di comunicazione. fanpage

Mov5Stelle : Renzi minaccia di far cadere il Governo sulla #prescrizione. Un atteggiamento arrogante e irrilevante. La politica… - giorgio_gori : Domani sarò allo stadio di Firenze per vedere #Fiorentina-#Atalanta col mio amico sindaco ?@DarioNardella?. Insieme… - petergomezblog : Questi dati sulle prescrizioni in appello che, spiega Panzani, riguardano in maggioranza condannati in primo grado,… -