Pippa Bacca in mostra alla Casa degli artisti di Milano (Di venerdì 7 febbraio 2020) Una mostra necessaria in un nuovo importante spazio per l’’arte a Milano. La mostra s’intitola “Sempreverde” e rende omaggio al lavoro di Pippa Bacca. È ospitata nella nuova “Casa degli artisti” a Milano (in piena Brera, via Cazzaniga angolo Corso Garibaldi). Intanto è l’occasione per vedere questo spazio molto bello, appena inaugurato e restituito alla sua funzione di polo culturale di creatività, con un programma d’incontri, presentazioni, mostre che sarà annunciato a breve e artisti provenienti da tutto il mondo che saranno in residenza.La “Casa” è stata un pezzo di storia artistica milanese. Prima ospitava studi di pittori, poi fu centro sociale, e per certi aspetti continuò ad alimentare la scena artistica dell’underground emergente dagli anni 90. ... huffingtonpost

