Palpeggia 16enne in via Maqueda, fermato l’aggressore (Di venerdì 7 febbraio 2020) Palpeggiata e inseguita in pieno centro a Palermo. È accaduto a una ragazza di 16 anni tre giorni fa in via Maqueda. Un uomo, probabilmente straniero, l’avrebbe inseguita dopo averla molestata mentre sedeva in una panchina. È accaduto alle 7 del mattino. Secondo quanto racconta La Repubblica, la ragazzina di 16 anni, sarebbe stata costretta a entrare dentro a un vicolo, dove è stata Palpeggiata. Poi le urla della ragazza e la fuga. Dopo la terribile esperienza, la ragazza ha chiamato la polizia e ha lanciato l’allarme fornendo anche una descrizione dell’uomo. È partita l’indagine degli uomini del Commissario di Palermo Centro che ieri hanno fermato un uomo sospettato dell’aggressione. Il fermo è avvenuto ieri sera dopo che la vittima lo ha riconosciuto. Nei giorni scorsi una donna era stata vittima di una aggressione a sfondo sessuale nel parcheggio ... direttasicilia

calabrianewsit : Palpeggia e molesta 16enne alla fermata del bus: arrestato 46enne nel Catanzarese - - LaCnews24 : Squillace, palpeggia e molesta 16enne alla fermata del bus: arrestato #calabrianotizie #newscalabria -