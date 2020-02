Orrore a Torino, tre sorelle trovate impiccate: due in un casolare, una in un balcone (Di venerdì 7 febbraio 2020) Tre sorelle di 68, 67 e 54 anni sono state trovate senza vita, tutte e tre impiccate: due di loro in un casolare di via Castellero – a Carmagnola – mentre la terza in un appartamento di via Vinovo. Le tre si sarebbero tolte la vita dopo aver subito una truffa da parte di due avvocati. Anche cinque anni fa tentarono di farla finita. Orrore a Carmagnola, alle porte di Torino, dove ieri mattina tre sorelle di 68, 67 e 54 anni sono state trovate senza vita, tutte e tre impiccate: due di loro in un casolare di via Castellero mentre la terza in un appartamento di via Vinovo. Sono stati gli inquilini di quest’ultimo edificio a dare l’allarme dopo aver visto, intorno alle nove, un corpo penzolare da un balcone al quarto piano. Era il cadavere di Piera Ferrero: i carabinieri, intervenuti pochi minuti dopo, hanno trovato un biglietto in cui la donna spiegava di aver deciso di farla ... limemagazine.eu

LimeMagazineU : Orrore a Torino, tre sorelle trovate impiccate: due in un casolare, una in un balcone - FEMsrl : Orrore a Carmagnola, tre sorelle si suicidano insieme: 'Due avvocati ci hanno truffate' - rosatoeu : Orrore a Carmagnola, tre sorelle si suicidano insieme: 'Due avvocati ci hanno truffate'. -