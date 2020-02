Orario Genoa-Cagliari e su che canale vederla in tv: data, programma, probabili formazioni (Di venerdì 7 febbraio 2020) Ventitreesima giornata di gare nella Serie A di calcio 2019/2020, con la quarta giornata del girone di ritorno che vedrà impegnateìo nel match delle 15 di domenica 9 febbraio il Cagliari di Rolando Maran ospite a Marassi di un ritrovato Genoa. Entrambe le squadre vengono da un pareggio per 2-2 maturato nell’ultima giornata di Serie A e vorrebbero andare a caccia dei tre punti già da questa domenica. I sardi, fermati in extremis dal Parma in una partita frizzantissima nell’ultima gara disputata, sono ufficialmente usciti dal loro periodo negativo e stanno ricominciando a far vedere il bel gioco che nel primo terzo della stagione li aveva proiettati nelle zone nobili della classifica. Nell’altra metà campo il Genoa, scalato al terzultimo posto della classifica dopo il pareggio preziosissimo ottenuto 10 contro 11 a Bergamo, vede il Lecce, e con lui la zona salvezza, ... oasport

