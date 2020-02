Lazio Verona: Gunter e la capacità di inserirsi in avanti (Di venerdì 7 febbraio 2020) Capita spesso di vedere Gunter e gli altri difensori del Verona inserirsi in avanti. Juric chiede spesso ai terzi di sganciarsi Il Verona di Juric ha molti marchi in comune con Gasperini. Tra i molti, ci sono i movimenti dei terzi di difesa. Capita spesso che, improvvisamente, si sgancino in avanti, aggredendo la profondità e/o riempiendo l’area. Si vede bene nella slide sopra. Il Verona attacca a sinistra, con un triangolo formato da Lazovic, Zaccagni e Gunter. L’attaccante si defila, col difensore che occupa quello spazio e si butta dentro. Questi inserimenti danno molta imprevedibilità alla squadra, occupando l’area con tanti uomini. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

