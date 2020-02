La moglie lo lascia: lui uccide i loro due figli piccoli spruzzandogli del silicone in gola (Di venerdì 7 febbraio 2020) I fatti sono avvenuti lo scorso maggio a Dresda, in Germania. L’uomo, 55enne francese, ha prima strangolato i piccoli di 2 e 5 anni, poi gli ha spruzzato della schiuma da costruzione per evitare che i soccorsi potessero rianimarli. Dopo ha aggredito la moglie, 27 anni, ma la moglie è riuscita a salvarsi. Avrebbe ucciso i suoi due figli piccoli spruzzandogli della schiuma poliuretanica (una sorta di silicone utilizzato come isolante in ambito edilizio) in gola. Si presume che l’uomo di origini francesi, identificato solo come Laurent F, abbia compiuto l’omicidio dei due bimbi di 2 e 5 anni per “vendicarsi della madre”. Il costruttore di 55 anni, che viveva a Dresda, in Germania, aveva avuto serie difficoltà finanziarie e due anni fa sua moglie l’aveva lasciato, secondo quanto ricostruito nel processo nei suoi confronti. Nel gennaio dello scorso anno, era stato arrestato con ... limemagazine.eu

