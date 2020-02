Inps, pensioni: fino al 2022 resta il requisito dei 67 anni per l’assegno di vecchiaia (Di sabato 8 febbraio 2020) Non cambiano le regole per le pensioni. L’Inps ha precisato che fino al 2022 si potrà lasciare il lavoro a 67 anni. ROMA – I requisiti minimi per le pensioni di vecchiaia rimangono immutati fino al 2022. L’Inps, in una circolare, ha precisato che non ci sono variazioni rispetto agli incrementi della speranza di vita. La circolare dell’Inps L’istituto diretto da Pasquale Tridico ha emesso una circolare nella quale ha spiegato quanto previsto nel decreto 5 dicembre 2019 dei ministeri dell’Economia e del Lavoro e aggiungendo che un adeguamento è atteso per il 2023. Si potrà andare in pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi (41 e 10 mesi per le donne) con una decorrenza di tre mesi fino al 31 dicembre 2026. Inps, pensioni Età delle pensioni I soggetti per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di ... newsmondo

