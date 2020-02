I personaggi di Resident Evil, DOOM, The Last Of Us e molti altri diventano delle...papere grazie a Tubbz (Di venerdì 7 febbraio 2020) Tubbz, per chi non conoscesse il brand, è una linea di anatre di gomma che si travestono in personaggi di videogiochi e della cultura Pop. Oggi Numskull Designs ha annunciato la seconda ondata della linea, con personaggi di Street Fighter, Sonic the Hedgehog, DOOM, Resident Evil e The Last of Us.Troviamo quindi diversi personaggi di questi giochi riprodotti fedelmente in formato da amabili e simpatiche paperelle di gomma. Il prezzo di questi Tubbz si aggira attorno ai 14,99 euro. Di seguito potete dare uno sguardo all'elenco di giochi e personaggi rappresentati.Attualmente i Tubbz sono preordinabili attraverso il sito ufficiale. Le spedizioni avverranno a partire da marzo e aprile.Leggi altro... eurogamer

