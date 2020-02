Gli sequestrano la patente: irrompe in caserma e punta una calibro 22 alla testa di un militare (Di venerdì 7 febbraio 2020) Federico Garau L'uomo, un pregiudicato, era stato sorpreso al volante con un elevato tasso alcolemico. Poche ore dopo il sequestro dell'auto, si è presentato in caserma ed ha puntato la sua pistola carica alla testa di un militare: due i feriti nella colluttazione Ancora fuori di sè a causa del ritiro della patente e del sequestro della propria auto ad opera dei carabinieri della stazione di Ponte in Valtellina (comune in provincia di Sondrio), si è presentato in caserma qualche ora dopo i fatti ed ha puntato una pistola carica alla testa di uno dei militari che gli aveva appena aperto la porta. Protagonista in negativo dell'incresciosa vicenda un pregiudicato 47enne residente a Ponte in Valtellina, un frontaliere, dato che lavora in Svizzera. Come riferito dalla stampa locale, i fatti si sono verificati durante il pomeriggio di ieri, giovedì 6 febbraio. Impegnati in ... ilgiornale

